РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В подмосковном Подольске выбрали лучшие методические разработки по духовно-нравственной православной культуре в рамках XVII Московских областных рождественских чтений, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках XVII Московских областных рождественских чтений в Подольске проводят муниципальную предметную неделю духовно-нравственной православной культуры по теме: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». В ней принимают участие педагоги, организаторы внеклассной работы, сотрудники дошкольных образовательных организаций (ДОУ).

«Педагоги представили лучшие методические разработки уроков, внеклассных мероприятий, образовательные проекты, разработки занятий в ДОУ. В общей педагогической конференции 14 октября принял участие помощник благочинного по религиозному образованию и катехизации, настоятель Иоанно-Богословского храма села Сынково протоиерей Александр Харламов. Он помог определить лучшие наработки», - говорится в сообщении.

После прослушивания всех сообщений священник обратился к педагогам с просветительским словом.