РИАМО - 15 окт. Главный врач временного госпиталя в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» Александр Митичкин рассказал о работе учреждения, которое вместе с другими аналогичными больницами было открыто из-за пандемии Covid-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Госпиталь развернули весной за 35 дней на базе выставочного комплекса «Сокольники». Он включает в себя в общей сложности 1,2 тысячи коек. Койки в госпитале оборудованы всем необходимым. <…> Также открыт обсерватор для приема инфицированных пациентов без клинических проявлений заболевания», – сказал Митичкин.

По его словам, в госпитале в полном объеме работает диагностическая база, имеется полноценная лаборатория, анализы можно сделать за 20–40 минут.

«Есть 18 коек интенсивной терапии. <…> В целом на 550 пациентов в госпитале приходится 516 человек персонала, из них 70 врачей и 150 медсестер», – добавил Митичкин.

По оснащению и по наличию медицинских технологий комплекс полностью соответствует стационарным госпиталям. Во временный госпиталь поступают пациенты средней степени тяжести. Сперва заболевшие поступают в приемное отделение.

«Их осматривает постовая сестра, собирает объективные показатели: температуру тела, давление, анализы крови, сатурацию, показатели ЭКГ, КТ, записывает данные в планшет. Программа автоматически оценивает состояние больного и определяет его уровень интоксикации. Если у пациента высокий уровень интоксикации и риск развития осложнений, то сестра сразу вызывает врача. Если такой опасности нет, то пациент ожидает своей очереди», – пояснил Митичкин.

Он добавил, что после этого в госпитале заводят электронную историю болезни. Затем пациента встречает медсестра. Она вводит информацию о больном в планшет, автоматически в кабинете врачей-ординаторов появляется информация. Врач знакомится с данными и назначает дополнительную диагностику и лечение.

«Ежедневно пациентов осматривает лечащий врач. Трижды в день постовая сестра контролирует показатели больных, вносит их в систему», – подчеркнул Митичкин.

Лечение может быть скорректировано, если в этом есть необходимость.

«Как только пациент может амбулаторно продолжить лечение, мы его выписываем. При этом больного домой отвозит санитарный транспорт. Пациент передается в поликлинику, оттуда приходит доктор и продолжает лечение», – уточнил Митичкин.

По его словам, создание таких центров, как в «Сокольниках» или в «Крылатском», позволяет сохранить традиционную медицинскую помощь в Москве.

«Мы все офицеры медицинской службы запаса. Нет ни одного врача, который не был бы офицером. Мы все знаем, что такое массовое поступление раненых и пораженных», – резюмировал Митичкин.

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