РИАМО - 15 окт. В центре Москвы при проведении ремонтных работ возле дома №2 по улице Спартаковская был найден предмет овальной формы, специалисты проверяют представляет ли он угрозу, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«При проведении ремонтных работ по адресу: улица Спартаковская, дом №2, был обнаружен предмет овальной формы. В настоящее время специалисты уточняют, представляет ли этот предмет угрозу», - сказал собеседник агентства.

Ранее в столице перекрыли для движения транспорта участок улицы Спартаковской между площадью Разгуляй и Елоховской площадью.