РИАМО - 15 окт. Более 400 тепловизоров установили на всех станциях московского метро и МЦК, они безвредны для людей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Тепловизоры смогут мгновенно распознавать человека с повышенной температурой. Сотрудники станции попросят такого пассажира отказаться от поездки и вызовут ему скорую помощь.

«Мы также установили новые аппараты в депо и административных зданиях метро — здоровье сотрудников метрополитена также важно, как здоровье пассажиров», – уточняется в сообщении.

Представители Дептранса Москвы призвали оставаться дома людей, у которых появляются признаки недомогания. Кроме того, в ведомстве порекомендовали носить маски и перчатки в общественном транспорте, а также дезинфицировать руки.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

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- Вакцина от коронавируса, разработанная в «Векторе»​, более безопасна для пожилых людей, чем «гамалеевская».

Что касается «гамалеевской» вакцины, при ее создании использовался небольшой фрагмент вируса, от которого зависит иммунный ответ организма на заражение. А для создания вакцины, которую разработал «Вектор», применялась более современная технология. Эта вакцина полностью «сшитая», искусственная первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко

- Дефицит витамина D иногда приводит к тяжелому течению коронавируса, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто. Также, по его словам, коронавирус тяжело протекает у людей, страдающих ожирением.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Более 400 тепловизоров появились на станциях метро Москвы и МЦК. Они смогут мгновенно распознавать человека с повышенной температурой.

- Билеты в культурные учреждения Москвы временно можно будет купить только онлайн. При этом в учреждениях должны будут соблюдать соцдистанцию.

- Мобильные городские камеры не будут штрафовать москвичей за нарушение карантина. Стационарные комплексы наблюдения уже сейчас способны распознать около 55 видов нарушений. ​

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- В столице изменили правила продления льготных проездных из‑за пандемии. Продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

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- Посетители столичных ночных клубов с 19 октября должны будут проходить регистрацию. На входе в заведение потребуется сканировать QR‑код либо отправлять СМС.

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.