РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 окт. В подмосковных Люберцах в четверг вручили 11 паспортов РФ юным жителям округа, достигшим 14-летия, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Торжественное вручение прошло в картинной галерее.

«От имени главы округа Люберцы Владимира Ружицкого хочу поздравить вас с получением главного документа в жизни - паспорта. С ним вы пойдете по жизни, с ним будете покорять высшие учебные заведения, строить карьеру. Хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, а идти вперед», - сказал замглавы администрации муниципалитета Михаил Криворучко.

Всего он вручил 11 паспортов и подарки от губернатора Подмосковья.