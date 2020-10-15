РИАМО - 15 окт. В Московской области в рамках второго этапа проекта «Мегабак» в течение полутора месяцев жители собрали 2080 кубических метров крупногабаритных отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Больше всего за прошедший период работы площадок «Мегабак» жители привезли старую мебель, древесину и оконные рамы – почти 1,5 тысячи кубических метров, также сдали почти 300 кубических метров автомобильных шин и более 100 кубических метров, электронной и бытовой техники», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он поблагодарил жителей региона за ответственное отношение к утилизации крупногабаритных отходов.

Главной целью проекта является избавление от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках.

Адреса открытых площадок в 17 городских округах размещены на интерактивный карте на сайте мегабак.рф, а также на сайтах министерства ЖКХ Московской области и официальных порталов, участвующих в проекте муниципалитетов и региональных операторов.