РИАМО - 15 окт. Строители установили конструкции нового моста через Москву-реку для строящегося участка будущего МЦД-4 Апрелевка-Железнодорожная, монтаж осуществляли по методу надвижки, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Длина конструкции — 268 метров, высота — 12,4 метра, вес — более 3 тысяч тонн. Сооружение внешне схоже с Дорогомиловским мостом.

«Единый облик искусственных сооружений позволит гармонично вписаться в архитектуру столицы», - говорится в сообщении.

На мосту уложат два пути. На соединительной ветви будет построено еще два новых остановочных пункта – Поклонная и Кутузовская.

«На соединительной ветви возводятся три <...> объекта: мост через Москву-реку <...>, путепровод через пути Киевского направления МЖД <...> и железнодорожная эстакада на 52 опорах длиной более 2 километров – самая высокая и длинная железнодорожная эстакада в Москве», – рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

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