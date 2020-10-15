РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Рабочие установят 10 скамеек, информационный стенд и восстановят освещение на Липовой аллее поселка Дубровицы Подольска, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

В рамках реализации намеченных мероприятий, обсуждаемых в ходе встречи, проведенной ранее с активистами поселка Дубровицы, прошла встреча с участием замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолием Гребенюком, директором комбината по благоустройству Максимом Митрохиным и другими.

«В ходе встречи было принято решение о необходимости проведения первоочередных мероприятий на Липовой аллее: кронирования деревьев, окоса близлежащей территории, обустройства карманов и установки 10 скамеек, восстановления освещения, размещения информационного стенда с историей аллеи. В перспективе - асфальтирование территории», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что комбинату по благоустройству городского округа Подольск даны указания по выполнению поставленных задач.