РИАМО - 15 окт. Строительство жилого дома по реновации в Бутырском районе Москвы завершат до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Сейчас на объекте заканчивают фасадные и отделочные работы, прокладку внутренних инженерных коммуникаций.

«Инспекторы Мосгосстройнадзора совместно с центром экспертиз (ЦЭИИС) в ходе одиннадцатой проверки на этом объекте оценят качество выполненных работ, проведут двадцать различных инструментальных исследований и измерений», – сказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Специалисты проверят монтаж инженерных коммуникаций и безопасность электроустановок. Проверка поможет уделить особое внимание пожарной безопасности.

«Такой подход позволяет предупреждать и своевременно устранять выявленные дефекты, обеспечивает качество и безопасность сдаваемых новостроек», – отметил Антосенко.