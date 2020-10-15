РИАМО - 15 окт. Подмосковное управление ФАС России внесло в реестр недобросовестных поставщиков сведения о ЗАО «Пансионат с лечением «Чайка», говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика министерства социального развития Московской области» о внесении сведений в отношении ЗАО «Пансионат с лечением «Чайка» в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Жалоба касалась одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по санаторно-курортному лечению детей-инвалидов с сопровождающими лицами. Учреждение специализируется на лечении заболеваний органов дыхания, пищеварения и эндокринной системы.

Управление ФАС России по Московской области признало действия компании не соответствующими закону, сведения в отношении ЗАО «Пансионат с лечением «Чайка» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, в пансионате решили обратиться в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ЗАО «Пансионат с лечением «Чайка» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.