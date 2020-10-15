РИАМО - 15 окт. Поезда МЦК, следующие по направлению от Белокаменной до Зорге, 17 октября не будут останавливаться на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Чтобы проехать к ним, пользуйтесь станциями Владыкино или Стрешнево — вы сможете сесть на поезд, идущий в обратном направлении, и доехать до нужной вам станции», – говорится в сообщении.

Расписание движения поездов МЦК поменяется из-за строительства участка Северно-Восточной хорды. Интервал движения поездов на МЦК будет увеличен.

Москвичам порекомендовали планировать поездки заранее.