РИАМО - 15 окт. В Лобне следователи начали проверку после травмирования ребенка в результате падения из окна квартиры на восьмом этаже, младенец выжил, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

В четверг в правоохранительные органы Лобни поступило сообщение о падении 11-месячного ребенка из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже дома.

«По данному факту незамедлительно был осуществлен выезд на место происшествия следователя следственного отдела по Химкам ГСУ СК России по Московской области и организована доследственная проверка», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 11-месячный мальчик был в квартире под присмотром бабушки. Когда женщина отвлеклась, малыш смог заползти на подоконник и выпал из окна.

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Специалисты устанавливают обстоятельства данного инцидента.

Мальчик с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

«Появившаяся в некоторых с СМИ информация о том, что правоохранительными органами рассматривается версия о том, что ребенка выбросили из окна не соответствует действительности», - подчеркивается в материале.