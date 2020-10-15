РИАМО - 15 окт. ООО «Жилресурс» признали нарушившим антимонопольное законодательство, предприятию выдали предписание об устранении нарушения, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Общество навязывало порядок расчета за потребленную тепловую энергию в отношении теплопотребляющих установок, принадлежащих АО «Кросна-Банк» в Кашире. Обществу выдали предупреждение о прекращении незаконных действий.

«Указанное предупреждение ООО «Жилресурс» в установленный срок не выполнило, в связи с чем в отношении ООО «Жилресурс» возбуждено дело», - говорится в сообщении.

ООО «Жилресурс» признано нарушившим закон о защите конкуренции в части навязывания порядка расчета за потребленную тепловую энергию в отношении теплопотребляющих установок, принадлежащих АО «Кросна-Банк», по тепловым нагрузкам при наличии исправно функционирующего прибора учета тепловой энергии.

ООО «Жилресурс» выдано предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства. Теперь обществу грозит привлечение к административной ответственности.