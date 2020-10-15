РИАМО - 15 окт. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения девочки 2008 года рождения в Москве, сообщила в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Шабона Фаррух пропала 14 октября. Она вышла из дома, расположенного по Филевскому бульвару в Москве, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

«В настоящее время создан оперативный штаб. К работе привлечены опытные криминалисты Главного управления, оперативные сотрудники ГУ МВД России по городу Москве, а также волонтеры», - сказала Иванова.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефонам: 02 – полиция, 8-495-690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по Москве.

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