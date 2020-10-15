РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 17 октября выберут победителей конкурса скворечников, также проведут игры и мастер-классы для детей, сообщается в группе «Парк «Дубрава» | Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! В парке «Дубрава» микрорайона Климовск 17 октября в 11:00 состоится конкурс скворечников. Гостей ждут игровая программа, мастер-класс и вручение подарков участникам», - говорится в сообщении.

Голосование за лучшую поделку будет народным. Жители города смогут отдать свой голос за лучший скворечник и определить победителей.