РИАМО – 15 окт. Актриса Елена Ксенофонтова посвятила новый пост на своей странице в Instagram третьей годовщине со дня смерти своего друга, актера Дмитрия Марьянова, сообщает Газета.ru.

В своем воспоминании актриса подчеркнула, что не хочет вспоминать его таким, каким он был в последние годы жизни.

«В моей памяти ты не смешной лягушонок Радуга и не страшно располневший с потухшим взглядом дядька с фотографий последних лет твоей жизни. Нет. В моих воспоминаниях ты брутальный лысый подросток периода наших съемок в «Карамболь», — написала Ксенофонтова.

Дмитрия Марьянова не стало три года назад. Он скончался в реабилитационном центре. Ему было 47 лет.