РИАМО - 15 окт. Столичное управление Роспотребнадзора проверило торгово-развлекательный центр «Европолис» на соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщила журналистам заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в СВАО Ольга Богданова.

«Выдавались предписания ТРК «Европолис» о соблюдении необходимых условий в период распространения коронавируса. В рамках проверки выполнения ранее выданных предписаний сотрудниками территориального отдела сегодня проведено обследование, в ходе которого установлено, что на предприятии соблюдается масочный режим и не осуществляется допуск посетителей без термометрии», - сказала Богданова.

Она уточнила, что в ТЦ в единичных случаях выявлялись посетители без маски, тогда администрация напоминала им об обязательном ношении маски.

«На предприятии имеется запас дезинфицирующих средств и нужных антисептиков, а также средств индивидуальной защиты, масок и перчаток. Сотрудники управляющей компании ТЦ осуществляет дезинфекцию помещений торгового центра»,- добавила Богданова.

По ее словам в рамках проверки специалисты проконтролировали дезинфекцию вентиляции в торговом объекте. Там также на было нарушений.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в САО Мария Иванова сообщила журналистам, что в ходе рейдов специалисты проверили ТРЦ «Авиапарк» на Ходынском поле.

«В ходе ежедневных рейдов Роспотребнадзора по всей Москве сегодня было проведено комплексное мониторинговое обследование торгово-развлекательного центра «Авиапарк» с привлечением специалистов Роспотребнадзора и ОАТИ. В ходе обследования было установлено, что рекомендации Роспотребнадзора выполняются в полном объеме», - отметила Иванова.

Она добавила, что в ТЦ есть разметка для соблюдения дистанции, антисептики разместили во всех доступных местах, уборка территории проводится персоналом в спецзащите каждый час.

В общественных местах и городском транспорте Москвы обязательно нужно носить защитную маску и перчатки. Эти меры ввели в рамках борьбы с распространением Covid-19.

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