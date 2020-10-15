РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Арбитраж и апелляция признали правомерность решений Госжилинспекции Московской области о внесении сведений об управляющей компании «ЖКХ-Онлайн» в Красногорске в реестр лицензий Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе принятое ранее решение Арбитражного суда Московской области о законности действий Госжилинспекции Подмосковья по изменению регионального реестра лицензий управляющих организаций», - говорится в сообщении.

Заседание состоялось 22 сентября 2020 года.

«Речь идет о 168 многоквартирных домах в Красногорске, которыми управляет ООО «ЖКХ-Онлайн», и сведения об этом внесены в реестр. Законность таких действий пыталась оспорить прежняя управляющая организация ООО «ДЭЗ», у которой были исключены дома из лицензии за грубые нарушения, выразившиеся в большой сумме задолженности перед РСО», – пояснила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Областной арбитраж установил, что Госжилинспекция действовала в рамках предусмотренной жилищным законодательством процедуры внесения изменений в реестр лицензий. По результатам проведенной проверки представленных документов надзорное ведомство пришло к выводу, что процедура внесения изменений соблюдена. И, следовательно, оснований для отказа в удовлетворении заявления ООО «ЖКХ-Онлайн» во внесении изменений не имелось.

«Десятый арбитражный апелляционный суд поддержал эту позицию и признал, что процедура по изменению регионального реестра лицензий управляющих организаций Госжилинспекцией проведена законно», - поясняется в материале.

В итоге две судебные инстанции пришли к выводу, что оспариваемые решения приняты законно. Жалобы ООО «ДЭЗ» оставлены без удовлетворения.

«Таким образом, с 1 декабря 2019 года по настоящее время ООО «ЖКХ-Онлайн» имеет законное право управлять вышеуказанными многоквартирными домами и выставлять платежные документы, взимать плату за ЖКУ», - заключается в материале.