РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 окт. Мониторинг не выявил повышения цен на медицинские маски в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Сотрудники отдела потребительского рынка и услуг ежедневно проводят мониторинг, в ходе которого проверяют наличие средств индивидуальной защиты в аптеках и магазинах города. В среднем цена одной маски сейчас составляет 15 рублей», - говорится в сообщении.

Сеть государственных аптек реализует продажу защитных масок по цене пять рублей по адресам: микрорайон Ковровый, дом №26; микрорайон Силикат, дом №42. Во всех аптеках в наличии трехмесячный запас масок. Кроме того, в ассортименте имеются перчатки по цене в среднем 20 рублей за пару. Антисептические средства в наличии на любой бюджет.