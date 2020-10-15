РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 окт. Дождеприемные колодцы для устранения подтоплений установили по двум адресам в Люберцах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Эти сооружения установлены в местах, где обычно скапливается дождевая вода - на проспекте Гагарина возле дома 3/8 и 1-м Панковском проезде возле дома 1/1. Работы по строительству колодцев проведены по результатам обращений жителей на портал «Добродел», - сказал Ружицкий.

Дождеприемные колодцы построены силами АО «Люберецкий Водоканал». С начала года в округе установили два таких сооружения.

В случае возникновения аварийных ситуаций, необходимости получить консультацию или оставить заявку на обслуживание люберчане могут обратиться в диспетчерскую службу ЕДС ЖКХ по телефонам: 8-495-103-44-33, 8-800-301-44-33.