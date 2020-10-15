РИАМО - 15 окт. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей о том, что алкоголь оказывает колоссальное воздействие на российских мужчин, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Влияние алкоголя — нами четко оценено — оно просто колоссальное, особенно на мужское население, в меньшей степени на женщин», — заявил Мурашко.

По его словам, в настоящий момент не меньше 70% работающих россиян находятся в постоянном состоянии стресса. Зачастую это является причиной приема алкоголя.

Он добавил, что в зоне риска находятся в основном мужчины, подверженные стрессу. ​