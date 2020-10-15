РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 окт. В Балашихе проводят дезинфекцию игровых элементов на детских площадках в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Обработку детских игровых элементов на площадках проводят в Балашихе ежедневно силами УК. На каждой площадке работают два сотрудника в защитных костюмах: один наносит дезинфицирующее средство специальным распылителем, второй протирает его через некоторое время водой, чтобы удалить липкий слой. В четверг санобработку провели на детских площадках ЖК «Алексеевская роща».

«Во время дезинфекции детских игровых площадок проводится обработка малых архитектурных форм, игровых комплексов, особое внимание уделяется поручням, скамейкам, качелям», — сказала руководитель обособленного подразделения «Алексеевская роща» «Гранель ЖКХ» Яна Анастасина.

Обработка проводится на детских площадках ЖК, как правило, во время «тихого часа» с 13:00 до 15:00.

По ее словам, необходима именно ежедневная обработка, потому что дети — самая незащищенная категория, а с ними гуляют в основном представители старшего поколения, которые находятся в группе риска.

«И она приносит свои плоды, потому что заболевших в нашем районе немного», — подчеркнула Анастасина.

Контроль за соблюдением санитарных требований и масочного режима усилен на территории Подмосковья с 28 сентября, согласно постановлению губернатора региона Андрея Воробьева.