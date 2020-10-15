РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Жительницы подмосковного Красногорска 19 и 28 октября смогут пройти маммографию без направления врача, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Красногорская городская больница №1 присоединяется к проведению Месячника профилактики рака молочной железы.

«19 и 28 октября в женской консультации без направления от акушера-гинеколога или терапевта можно будет сделать маммографию. Прием будет осуществляться исключительно по записи по телефону: 8(495)563-37-97», - говорится в сообщении.

Кабинет маммографии будет работать с 8:00 до 14:00 по адресу: улица Карбышева, дом 2А, женская консультация.

«Обследование могут пройти все желающие. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис», - добавляется в материале.

Маммография - это рентгенологическое исследование молочной железы, которое помогает обнаружить различные опухолевые заболевания и выявить онкологию на ранней стадии.

«Важно делать маммографию на 5-12 день менструального цикла. Маммографию можно делать не более одного раза в шесть месяцев», - поясняется в сообщении.

Посещение женской консультации возможно только в средствах индивидуальной защиты и без сопровождающих. Обследование будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.