РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Врачи первой городской больницы подмосковного Красногорска спасли мужчину, выпавшего с 6 этажа, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Московской области.

В Красногорскую городскую больницу №1 бригадой скорой помощи был доставлен пациент в тяжелом состоянии. Мужчина выпал с 6 этажа и получил множественные переломы конечностей, в том числе открытые, а также осложненный перелом грудных позвонков. В результате врачи приняли решение о проведении поэтапного лечения.

«Был выполнен интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости штифтом. Эта современная методика применяется для восстановления целостности трубчатых костей. Грудные позвонки были стабилизированы металлоконструкцией в нейрохирургическом отделении», - сообщил хирург-ортопед Красногорской городской больницы №1 Сергей Косарев.

Он добавил, что врачи также провели открытую репозицию и остеосинтез лучевой и локтевой костей аппаратом внешней фиксации пластиной и спицами.

В настоящее время пациент продолжает находиться в Красногорской больнице №1 под наблюдением врачей, его жизни уже ничего не угрожает.

«Мужчина уже самостоятельно передвигается. В ближайшее время планируется выписка пациента из стационара на амбулаторное лечение», - заключается в материале.