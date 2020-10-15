РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 окт. Спустя 75 лет после окончания Великой Отечественной войны останки красноармейца Сергея Тюрина из Щелкова перезахоронили на Гребенском кладбище, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Тюрин проживал в деревне Орловка, в то время относившейся к Щелковскому району.

«Сергей Дмитриевич ушел на фронт в самом начале войны - в июне 1941 года. Уже через три месяца он и его сослуживец погибли, вступив в неравный бой против 30 фашистских захватчиков в деревне Красота под Новгородом. Теперь они оба перезахоронены на Гребневском кладбище. К сожалению, имя второго красноармейца по-прежнему остается неизвестным», - говорится в сообщении.

Еще в 60-х годах стало известно о расположении могилы Сергея Тюрина, однако только сейчас появилась возможность похоронить воина со всеми почестями, на родной земле. Переправить останки помог поисковой отряд Щелковского колледжа, входящего в поисковое объединение «Рубеж».