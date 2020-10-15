РИАМО - 15 окт. Владельцам столичных кафе порекомендовали закрыть летние веранды вечером в четверг из-за надвигающегося сильного ветра, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы.

В Московском регионе до 21:00 четверга прогнозируется усиление западного ветра с порывами до 17 метров в секунду.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», - говорится в сообщении.

Также в учреждения общепита необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.