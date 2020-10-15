РИАМО - 15 окт. Подмосковный Реутов занял первое место среди муниципалитетов Российской Федерации по количеству загруженных фотографий военных лет из семейных альбомов в рамках акции «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны», говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Оргкомитет Всероссийского конкурса «Семейные фотохроники Великих войн России» подвел итоги в номинации на лучший электронный архив семейных фотографий Великой Отечественной, Первой мировой и других войн, а также других знаменательных событий в жизни страны. Жители Реутова загрузили 800 фотографий на портал www.fotohroniki.ru, опередив по их количеству другие муниципалитеты Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам конкурса 2020 года, средняя общеобразовательная школа №6, расположенная в Реутове, заняла второе место в номинации среди организаций.

В настоящий момент на сайте fotohroniki.ru размещено более 30 тысяч фотографий, которые в последующем передаются в Российский государственный архив кинофотодокументов. В разные годы активными участниками конкурса становились организации Реутова, а также жители городского округа.

«На протяжении десяти лет в России проходят Всероссийская добровольческая акция «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» и Всероссийский конкурс «Семейные фотохроники Великих войн России». Их проводят с целью сбора электронных копий фотографий из семейных архивов времен войны и патриотического воспитания молодежи через исследовательскую работу с собранными фотоматериалами», - отмечается в материале.

Всего на сайт с 1 января 2019 года по 15 июня 2020 года поступило 11067 фотографий.

Организаторы направили письмо на имя главы города Станислава Каторова с приглашением принять участие в церемонии награждения, которая состоится в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонной горе Москвы. В мероприятии примут участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, начальник управления информационного и документационного обеспечения администрации президента, директор Российского государственного архива кинофотодокументов Наталья Калантарова.