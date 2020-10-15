РИАМО – 15 окт. Мытье рук с мылом является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции и помогает сохранить здоровье, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Но нет никакой необходимости мыть руки именно антибактериальным мылом. Для того, чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть дома.

«Пренебрегая правилами гигиены рук, легко подхватить сальмонеллу, стафилококк, ботулотоксины, ротавирусы и других возбудителей пищевых инфекций. Симптомы отравления проявляются как сразу после еды, так и спустя несколько часов или даже дней. Чаще всего это тошнота, рвота, головная боль, диарея и боли в животе», - говорится в сообщении.

Установлено, что частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%.

Очень важно знать, как правильно мыть руки. Правильная методика мытья рук предполагает использование мыла, которое растирают руками в течение не менее 30 секунд. Нужно следовать простым правилам: снять все украшения с рук, тщательно мылить руки, затем обильно смыть теплой водой.​

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- Билеты в культурные учреждения Москвы временно можно будет купить только онлайн. При этом в учреждениях должны будут соблюдать соцдистанцию.

- Мобильные городские камеры не будут штрафовать москвичей за нарушение карантина. Стационарные комплексы наблюдения уже сейчас способны распознать около 55 видов нарушений. ​

- Московский оперштаб разъяснил новые правила посещения ночных клубов

- В столице изменили правила продления льготных проездных из‑за пандемии. Продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетители столичных ночных клубов с 19 октября должны будут проходить регистрацию. На входе в заведение потребуется сканировать QR‑код либо отправлять СМС.

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.