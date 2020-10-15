РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Учащиеся школы №35 Подольска передали средства личной гигиены в дом ребенка в рамках декады милосердия, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг коллектив учащихся, родителей и учителей средней школы №35 в рамках благотворительной декады милосердия передал средства личной гигиены и сладости в Подольский дом ребенка, а также сувенирную продукцию для подольчан с ограниченными возможностями», - говорится в сообщении.

Сбор помощи проходил на добровольной основе в коллективах 1-11-х классов при поддержке родителей обучающихся.