РИАМО - 15 окт. Нынешних мер защиты от коронавируса на подмосковных предприятиях вполне достаточно, но начальство обязано доносить до работников всю необходимую информацию и санитарные правила, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Владимир Головнев.

Он выразил мнение, что во время первой волны пандемии в стране бизнесмены сделали определенные выводы.

«Мне кажется, бизнес готов, хотя это большое испытание, это сложно», - сказал Головнев в эфире «Радио 1».

По его наблюдениям, большая часть людей, которые сегодня заражаются коронавирусом, не обезопасили себя от инфекции в достаточной мере.

Головнев полагает, что все же большим ограничениям может подвергнуться бизнесмены, которые занимаются отдыхом, кинотеатрами и досугом в центрах развлечений.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- Билеты в культурные учреждения Москвы временно можно будет купить только онлайн. При этом в учреждениях должны будут соблюдать соцдистанцию.

- Мобильные городские камеры не будут штрафовать москвичей за нарушение карантина. Стационарные комплексы наблюдения уже сейчас способны распознать около 55 видов нарушений. ​

- Московский оперштаб разъяснил новые правила посещения ночных клубов

- В столице изменили правила продления льготных проездных из‑за пандемии. Продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетители столичных ночных клубов с 19 октября должны будут проходить регистрацию. На входе в заведение потребуется сканировать QR‑код либо отправлять СМС.

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.