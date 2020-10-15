РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В подмосковном Подольске провели торжества в честь 30-летия возрождения приходской жизни Знаменского храма поселка Дубровицы, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«14 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия епископ Луховицкий Петр возглавил торжества по случаю 30-летия возрождения приходской жизни в Знаменском храме поселка Дубровицы, 330-летия основания храма и 170-летия второго освящения храма святителем Филаретом, митрополитом Московским», - говорится в сообщении.

Его Преосвященству сослужили благочинный церквей Подольского округа протоиерей Олег Сердцев, настоятель храма протоиерей Андрей Грицышин и духовенство благочиния. После окончания литургии состоялось славление празднику перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы. Затем владыка Петр обратился к прихожанам с архипастырским словом, в котором передал благословение митрополита Ювеналия и поздравил прихожан с праздником. Отличившихся прихожан владыка наградил епархиальными наградами.

После службы в органном зале культурно-просветительского центра «Дубровицы» вниманию владыки и гостей представили литературно-музыкальную композицию. Ее подготовили дети воскресной школы по книге «Мой подростковый дневник», выпущенной к 75-летию Победы, прихожанки Знаменского храма Эльвиры Филипович. Затем состоялся концерт органной музыки.

Знаменский храм возвел воспитатель Петра I князь Борис Голицын. Постройка храма началась в 1690 году. Освятил его в 1704 году местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Стефан (Яворский) в присутствии царя Петра I. В здании из белого камня соединились стили русского и западноевропейского барокко. Снаружи оно покрыто белокаменной резьбой и украшено скульптурами апостолов и святителей. Внутри украшено скульптурными горельефами. Иконостас храма выполнен резчиками и изографами Оружейной палаты. В 1850 году после масштабной реставрации храм вторично освятил святитель Филарет (Дроздов) митрополит Московский и Коломенский.

В 1930 году храм закрыли, настоятеля протоиерея Михаила Порецкого арестовали и сослали в Казахстан. В 1931 году взорвали колокольню. Возобновили литургии с 14 октября 1990 года, первую службу совершил епископ Григорий Можайский. Продолжается реставрация храма.