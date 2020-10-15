РИАМО - 15 окт. Жители Московской области теперь могут подать заявление на предоставление места для захоронения, регистрации надгробия и установку ограждения вокруг могилы в режиме онлайн, новый сервис появился на региональном портале госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Раньше обращаться за удостоверением о захоронении нужно было в администрацию муниципалитета. Теперь заявку на услугу можно оформить на региональном портале госуслуг, а получить готовый документ – в МФЦ», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он добавил, что пока воспользоваться новым сервисом могут только жители восьми городских округов региона (Воскресенск, Одинцовский, Солнечногорск, Егорьевск, Красногорск, Истра, Дмитровский, Люберцы). В дальнейшем услуга появится и в других муниципалитетах Подмосковья.

Получение услуги по предоставлению мест для захоронения/подзахоронения в электронном виде стало одним из этапов реализации в Московской области федерального сервиса «Утрата близкого человека». Это комплекс цифровых сервисов, оказывающий поддержку в организации процессов прощания, получения гарантированных и страховых выплат, получения наследства.

Новый сервис доступен по ссылке.

Чтобы получить услугу, нужно выбрать пункт «Предоставление мест для захоронения, перерегистрация, регистрация надгробий» и указать муниципалитет. Далее в разделе «Подробная информация» следует указать цель обращения и заполнить форму, где подтвердить согласие на обработку данных, внести необходимую информацию и приложить документы (копию паспорта лица, ответственного за захоронение, свидетельство о смерти).

Отследить статус данной услуги можно в разделе «Заявления» в личном кабинете портала. Для сверки документов и получения результата услуги необходимо обратиться в МФЦ. Услуга предоставляется бесплатно в течение одного дня. Услугу курирует Главное управление региональной безопасности Московской области.

По вопросам предоставления ритуальных услуг жители могут обратиться в государственное бюджетное учреждение региона «Центр мемориальных услуг Московской области (ГБУ «ЦМУ»). Учреждение консультирует и оказывает все необходимые услуги в сфере погребения и похоронного дела.