РИАМО - 15 окт. Территория «Арт-кластер», включающая в себя Artplay, Винзавод и «Арму», вошла в десятку самых значимых территорий столицы, говорится в сообщении пресс-службы управляющей компании Artplay.

Рейтинг составили кураторы проекта «Москва:Значимо!» Илья Мукосей и Юлия Бычкова на основе опроса 30 экспертов.

«В рейтинг вошли десять территорий, облик которых наиболее существенно изменился за последние 30 лет в связи с появлением там новых или преобразованием существующих зданий, сооружений и комплексов», - говорится в сообщении.

Таким образом, «Арт-кластер» на Курской занял третье место. Впереди него в рейтинге расположились микрорайон №17 «Остоженка» и парк «Зарядье» с одноименным концертным залом.

Между тем, в рейтинге за «Арт-кластером» расположились «Москва-Сити» и комплекс «Красные холмы» с Домом музыки и гостиницей Swisshotel.

Помимо этого, проект «Москва: Значимо!» представил рейтинг 30 объектов, которые, по мнению экспертов, за последние 30 лет наиболее сильно повлияли на городской ландшафт, причем как со знаком плюс, так и со знаком минус.

У посетителей выставки «АрхМосква» была возможность ознакомиться с экспозицией и составить свой шорт-лист объектов, выразивших дух недавнего прошлого и сформировавших наше настоящее. Среди них, например, музей современного искусства «Гараж» и жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской».