РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Пассажирам на станции МЦД-2 Опалиха в подмосковном Красногорске напомнили о необходимости носить защитные маски в транспорте, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

На станции Опалиха МЦД-2 Нахабино-Подольск состоялся совместный рейд представителей Московской железной дороги, управления на транспорте МВД России по ЦФО и Роспотребнадзора в четверг.

«Участники мероприятия оценили качество противоэпидемиологических мер, реализуемых на объектах железнодорожного транспорта, а также напомнили гражданам о необходимости соблюдения масочного режима на станциях и в поездах», - говорится в сообщении.

Начальник Московской дирекции пассажирских обустройств Алексей Московец рассказал о мерах профилактики инфекционных заболеваний на станции Опалиха. В частности, в здании ТПУ установлены диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук, нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, по громкоговорящей связи пассажиров информируют о необходимости использования средств индивидуальной защиты - масок, перчаток, дезинфицирующих средств, которые можно приобрести в кассах.

«Напомним, во всех пригородных поездах, курсирующих по полигону Московской железной дороги, реализуется комплекс мер, направленных на защиту здоровья пассажиров. Среди них – бесконтактный контроль проездных документов, информирование пассажиров о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной социальной дистанции», - добавляется в материале.

Перед отправлением в каждый рейс вагоны пригородных поездов обрабатываются дезинфицирующими средствами. Все сотрудники, которые взаимодействуют с пассажирами, работают в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках.

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