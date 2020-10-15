РИАМО - 15 окт. Вечером в четверг на московских дорогах могут образоваться восьмибалльные заторы из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«МЧС предупреждает: до 21:00 порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Не паркуйте свои машины под деревьями и конструкциями, берегите себя. На дорогах сейчас шесть баллов. Ближе к вечеру (18-19) пробки достигнут семи-восьми (баллов – ред)», - говорится в сообщении.

Крупные перекрытия на дорогах города не запланированы. Но из-за ремонтных работ ожидаются пробки на ТТК (в районе Рижской эстакады, Киевского путепровода, Нижегородской эстакады), МКАД (31 километр, внешняя сторона), на проспекте Мира (Северянинский путепровод) и других дорогах.

Основные затруднения в движении транспорта прогнозируются на Щелковском шоссе, проспекте Мира, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, ТТК, МКАД, Садовом кольце и других участках.