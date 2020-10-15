РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия оплатили койкоместо в больнице одинокой матери с ребенком с Украины, сообщается в группе «ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

Мама с ребенком с Украины, которая потеряла супруга и проживала на съемном жилье, обратилась в сестричество. Ее ребенок заболел, а так как они являются гражданами другой страны – бесплатное лечение им не положено. Волонтеры помогали данной семье и ранее, в настоящее время они помогают им сделать документы для проживания в РФ.

«Однако жизнь внесла свои коррективы. У подопечной заболела дочка, и с острой вирусной инфекцией их положили в больницу Ступино. Так как медицинского полиса у них нет, то бесплатное лечение им не положено. Женщина обратилась за помощью оплатить койко-место в больнице и питание. Просьбу мы, конечно, выполнили. Ребенок идет на поправку! Желаем им крепкого здоровья», - говорится в сообщении.

Женщина поблагодарила волонтеров за помощь и поддержку в трудную минуту.