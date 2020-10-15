РИАМО - 15 окт. В городском округе Солнечногорск полицейские изъяли у местного жителя более 400 граммов героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по городскому округу Солнечногорск на улице Садовой в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан 42-летний местный житель», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

При осмотре его места жительства полицейскими обнаружены и изъяты 12 полиэтиленовых пакетов. Было проведено исследование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Солнечногорским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.