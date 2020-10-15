РИАМО – 15 окт. Биологически активные добавки не являются лекарственным средством, несмотря на то, что их продают в аптеках и специализированных магазинах, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

При покупке БАД к пище необходимо удостовериться, что срок годности продукта не истек, а также внимательно прочитать рекомендации по применению.

«Прием БАД к пище необходимо осуществлять строго в соответствии с рекомендациями по применению: количество и кратность приема, его продолжительность, а также соблюдать условия приема (вовремя или после еды)», - говорится в сообщении.

Как правило, БАД к пище употребляются во время еды. Для того, чтобы избежать возможных нежелательных последствий приема БАД, необходимо учитывать все противопоказания к применению, а также перед покупкой рекомендуется проконсультироваться с врачом. Детям до 14 лет прием БАД – по рекомендации и под наблюдением врача-педиатра.