Почему лекарства опасно выбрасывать

Остатки таблеток и микстур, купленные по ошибке и не пригодившиеся лекарства, препараты с вышедшим сроком годности захламляют домашние аптечки. Однако выбрасывать их вместе с обычным бытовым мусором или смывать в унитаз опасно для окружающей среды и здоровья человека.

Микродозы лекарств попадают в сточные воды и даже после очистки остаются в воде, которую мы пьем. Попадая на кожу, слизистые оболочки, в дыхательную систему, лекарства оказывают специфическое неблагоприятное воздействие: токсическое, раздражающее, аллергическое и прочее.

В частности, антибиотики широкого спектра действия обладают токсическим, аллергенным свойством и вызывают дисбактериоз. К препаратам, оказывающим выраженное раздражающее действие, особенно на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, относятся барбамил, салициловая кислота и ее соли, хлоралгидрат, панкреатин, никотиновая кислота и другие, рассказал основатель и генеральный директор компании «Еapteka» Антон Буздалин.

Помимо негативного влияния на людей, выброшенные лекарства вызывают отравление животных и птиц, а гормональные препараты и вовсе могут приводить к мутациям.

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Что происходит со старыми медикаментами

По информации, предоставленной экологическим движением «Собиратор», в Европе (Швеция, Финляндия, Франция и другие страны) и США организован прием просроченных и ненужных лекарств у населения в аптеках. После этого препараты отправляются на переработку.

В России у аптек нет возможности собирать лекарства у частных лиц. По мнению заместителя директора АНО «Равноправие» (организация занимается экологическим аудитом, созданием программ по обращению с отходами и т. п.) Светланы Клюевой, оптимальным решением было бы введение такой возможности, а также ограничение безрецептурного оборота лекарств, из-за которого у граждан накапливаются неиспользованные препараты.

Сами аптеки утилизируют препараты по схеме обращения медицинских отходов, разработанной на основании Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления...» и с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

Например, в компании «Еapteka» препараты с истекшим сроком годности сначала помещают на временное хранение, затем заключают договор с утилизирующей компанией. Именно такая компания вывозит ненужные лекарства и уничтожает их, пояснил РИАМО Антон Буздалин.

Переработка лекарств в России

Лучше всего с переработкой лекарств дело обстоит в Москве.

Недавно в проекте «Собиратор» стали принимать в переработку блистеры как с таблетками, так и без них. Собранные у населения и в аптеках лекарства отправляются в ООО «НЭК», расположенное в Ярославле. Предприятие специализируется на утилизации опасных отходов.

С помощью специального оборудования таблетки отделяются от блистеров и сжигаются. На данный момент это единственный способ обращения с ненужными лекарствами в России. Сжигание производится при высокой температуре (до 1500 градусов), а выделяемые газы проходят тщательную очистку. Блистеры разделяются на пластик и алюминий. Металл переплавляют, а из пластика делают стройматериалы, в том числе ПВХ-трубы.

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Куда сдать лекарства

• «Собиратор»

Любой желающий может сдать таблетки, а также пустые блистеры из-под них в экоцентр проекта «Собиратор». Пункт сдачи находится на станции метро «Кантемировская» по адресу: Кавказский бульвар, 56, стр. 12, въезд со стороны ул. Деловой (график работы – ежедневно с 12:00 до 20:00). Прием бесплатный, но материальная помощь на вывоз вторсырья приветствуется. Также можно вызвать «экомобиль» (от 1200 рублей в пределах МКАД до 1700 за МКАД).



• «Аптекашеринг»

Еще один вариант – отдать лекарства с неистекшим сроком годности в проект «Аптекашеринг». Здесь люди со всей страны предлагают в дар ненужные безрецептурные препараты.

Объявления размещаются на странице проекта «ВКонтакте» в альбоме соответствующего города или региона, где можно забрать данное лекарство (например, Москва и Московская область). Чтобы разместить объявление, нужно вступить в сообщество. Подробную инструкцию можно найти в разделе «Обсуждения» или написать администратору группы.

• «Управление отходами»

Также можно обратиться в группу компаний «Управление отходами». Там принимают лекарства на утилизацию платно. Узнать подробнее о стоимости услуг можно по телефону +7 (495) 666-56-42 (для Москвы) или на сайте организации.

• Экоцентр «Сборка»

Здесь ecosborka.ru принимаются только пустые блистеры от таблеток. Сдать вторсырье бесплатно можно в экоцентре недалеко от станции метро «Сокол» по адресу: Ленинградский проспект, 80, корп. 25 (график работы: в будни – с 14:00 до 21:00, выходные – с 11:00 до 20:00). Также можно вызвать экотакси.

Как утилизировать лекарства самостоятельно

Если возможности отвезти лекарства на переработку у вас нет, можно выбросить их, но минимизировать при этом негативное влияние на окружающую среду.

В «Собираторе» посоветовали воспользоваться схемой Американского агентства по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами (FDA):

1. Нужно вытащить таблетки из упаковки, не раздавливая и не измельчая их.

2. Затем смешать, например, с землей, кошачьим наполнителем, кофейной гущей, опилками и т. п. (тем самым уменьшится вероятность, что таблетку съест животное, птица или человек).

3. Далее нужно положить полученную массу в плотно закрывающийся пакет или в банку с завинчивающейся крышкой.

4. После этого ее можно выбросить, а исходную тару (например, блистер или пластиковую банку) сдать в переработку.

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Что можно смыть в канализацию

Некоторые препараты можно без вреда смыть в унитаз или раковину. На них должно быть написано «диспергируемые». Это означает, что они растворяются в воде (более подробную информацию об этом можно прочитать здесь).

Кроме того, по словам члена Правительственной комиссии по биологической и химической безопасности Натальи Соколовой, минимальный вред окружающей среде и канализационным сетям наносят гомеопатические средства. Это касается и дезинфицирующих растворов (на основе марганцовки, спирта, йода), так что эти препараты можно смывать в унитаз.

Согласно данным FDA, существуют лекарства, риск от случайного приема которых людьми, особенно детьми, а также животными превышает риски для окружающей среды. Это в основном сильные анальгетики. Такие препараты можно смывать в канализацию, список можно посмотреть здесь.