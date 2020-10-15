РИАМО - 15 окт. В столице все городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столичном регионе до 21:00 ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды», – сказал Бирюков.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

«Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, кровли здания, дорожных знаков и указателей», – отметил Бирюков.

Электросетевые организации получили указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

В Москве приняли меры по защите от порывов ветра зданий, жилых домов, объектов транспорта и торговли, рекламных конструкций.

Бирюков призвал жителей Москвы к внимательности на улицах и соблюдению правил личной безопасности. Он уточнил, что на улице лучше не стоять под деревьями и не парковать около них машины.