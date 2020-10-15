РИАМО – 15 окт. На своей странице в Instagram российская певица Марина Хлебникова впервые опровергла слухи об алкоголизме, заявив, что она не пьет, сообщает Газета.ru.

По словам артистки, она несколько лет отмалчивалась и выскажется об этом лишь один раз.

«Я никуда не пропала, не лежу ни в какой клинике, не пью (уже очень давно) и ничего близко похожего!» — написала Хлебникова.

Она удивилась, как люди верят вбросам и слухам, добавив, что она сейчас живет в прекрасной семье.

«И, конечно, занимается любимой работой — пишет и записывает новые песни», — рассказала Хлебникова.​