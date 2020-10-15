РИАМО - 15 окт. В Московской области до 21:00 четверга прогнозируется усиление западного ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«При порывистом ветре уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу», - говорится в сообщении.

Также водителям рекомендовали поставить машину в гараж или припарковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам на улице посоветовали обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а еще избегать деревьев, сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).