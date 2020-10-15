РИАМО - 15 окт. В четверг в России стартовали продажи книги министра обороны РФ и президента Русского географического общества Сергея Шойгу «Про вчера», сборник эссе посвящен воспоминаниям автора о работе на масштабных стройках, в МЧС, встречах с первыми лицами и простыми людьми, передает корреспондент РИАМО.

Презентация книги прошла в четверг в московском отделении Русского географического общества.

«Потрясающе то, что здесь есть смешное, веселое, очень искреннее, есть трагическое невероятно, есть историческое. И есть такие мелочи, связанные с тем, чем он (Шойгу - ред.) занимался. Со строительством, с МЧС, которое мы не узнаем никогда. Они здесь тоже есть», - сказал актер театра и кино Сергей Гармаш.

Его голосом была озвучена аудиоверсия книги, которая вместе с электронным и печатным форматами также стала доступна читателям по всей стране в четверг с 15:00. Тираж печатного издания - 17 тысяч экземпляров.

Без шумихи

По словам президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, книга написана легким языком и читается на одном дыхании. В эссе можно оценить чувство юмора и глубокой иронии автора, в том числе над самим собой.

Подготовка к выходу издания в свет шла в строжайшем секрете, без привлечения внимания. Новиков не смог заранее получить и прочесть рукопись до того, как ее напечатают.

«Я просматривал буквально месяц назад редакционные планы. А у нас обычно в планах фамилия автора, название книги. А тут книга только с названием. <...> Я звоню, спрашиваю, что за книга. Мне говорят: «Тут у нас особый случай». <...> Автор очень просил, чтобы никакой шумихи до издания книги не было», - рассказал Новиков.

Не про политику

Новиков отметил, что один из плюсов книги - ярко выраженный авторский взгляд на описываемые события.

Читатели старшего поколения вспомнят о событиях не так давно минувших лет, а те, кто помоложе, узнают о совершенно другой стране, которая существовала в конце ХХ века. О людях, которые не боялись брать на себя ответственность и открыто смотреть в лицо высшему руководству.

«Эта книга не о политике, эта книга о жизни. О жизни, как ее жил автор, как жили миллионы наших сограждан. <...> Это то, что сегодня говорят: не назидательное, а реальное воспитание патриотизма и гордости за нашу страну», - отметил Новиков.

Во время презентации Сергей Гармаш прочел несколько отрывков из книги. Один из них посвящен событиям на стройке завода в Сибири. Когда поставки бетона встали и сдача объекта была под угрозой, начальник смены бетонного завода в сердцах выбросил партийный билет. При этом он понимал, что рисковал потерей работы и статуса в глазах коллег и общества.

Еще один отрывок, который прочел Гармаш, рассказывает о встрече по службе с министром строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Борисом Щербиной, который позже командовал ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Авторские иллюстрации

Заместитель директора департамента прикладной литературы издательства «АСТ» Игорь Воеводин рассказал, что в ходе подготовки сборника эссе редакторская правка рукописей была сведена к минимуму. При этом работа над структурой и композицией книги совместно с ее автором шла в течение года.

«Это был бесконечно для меня важный опыт работы с одним из выдающихся наших современников. <...> Сергей Кужугетович был свидетелем трех эпох. Это эпоха СССР, эпоха перестройки и современная Россия XXI века. Эти рассказы нашли свое воплощение в книге», - рассказал Воеводин.

Иллюстрации для книги создал Шойгу. На обложке изображена природа Сибири. Еще две картины напечатали на форзаце и нахзаце. При этом во время подготовки к печати автор настоял, чтобы ничто в оформлении не отвлекало читателя от самих историй и их главных героев.

Некоторые из них отчасти повлияли на личностное и профессиональное становление Сергея Шойгу. В эссе упоминаются политики Виктор Черномырдин, Эдуард Шеварднадзе, музыкант Мстислав Ростропович. Есть там и обычные рабочие, сотрудники МЧС, с которыми в разное время рука об руку работал Шойгу.

Продолжение следует?

сайт министерства обороны РФ

По словам Олега Новикова, в ближайшее время встреча автора с читателя не планируется. Всему виной напряженный график работы на посту министра обороны. Тем не менее к Сергею Шойгу намерены обратиться с таким предложением.

Кроме того, первоначальный тираж книги в 17 тысяч экземпляров может быть расширен, если появится запрос от читателей.

Игорь Воеводин отметил, что рекомендованная цена бумажной версии книги «Про вчера» - 599 рублей. Книга в аудиоформате - 459 рублей, а в электронном виде - 399 рублей.

На презентации сборника эссе была озвучена возможность выхода продолжения. В первом издании представлены далеко не все истории, которыми хотел бы поделиться автор.

«Конечно, издательство будет радо продолжить работу с автором. <...> Мы считаем, что это чрезвычайно важное дело и в художественном смысле, и в историческом, и в том числе в коммерческом. На данный момент у меня нет подтверждения информации. Как она только появится, конечно, мы сообщим», - отметил Воеводин.