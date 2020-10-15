РИАМО - 15 окт. Следователи назначили проведение доследственной проверки по факту гибели двух рабочих при проведении ремонтных работ на фасаде дома, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в четверг. Рабочие проводили ремонт фасада жилого дома 5 квартала Капотни Москвы. Во время работ произошло обрушение подъемно-спусковой платформы. Двое мужчин погибли.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - отметила Иванова.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данного ЧП.