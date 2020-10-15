РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 окт. В Домодедове за сутки выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 2462 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 439 новых случаев заболевания.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 79 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 443 человека. Выздоровели и выписались 59 510 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам за минувшие сутки: <...> Домодедово 2462 (плюс 11)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.