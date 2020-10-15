РИАМО - 15 окт. Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм в торговом центре «Черемушки», расположенном на юго-западе Москвы, ТЦ опечатали, сообщается на официальном сайте ведомства.

На входе у работников ТЦ не мерили температуру тела, не было документов, подтверждающих проведение работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

«Сотрудниками центра не осуществляется контроль за ношением масок и перчаток посетителями на входе в торговый центр и в течение всего времени пребывания. Голосовое оповещение о необходимости соблюдения посетителями масочно-перчаточного режима не осуществляется», - говорится в сообщении.

Также администрация центра не представила информацию об организации и прохождении работниками центра обследований на коронавирус.

Таким образом, сотрудники Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении. Материалы дела отправили в суд, а помещение опечатали до принятия решения судом.

В общественных местах и городском транспорте в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции обязательно нужно носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- Билеты в культурные учреждения Москвы временно можно будет купить только онлайн. При этом в учреждениях должны будут соблюдать соцдистанцию.

- Мобильные городские камеры не будут штрафовать москвичей за нарушение карантина. Стационарные комплексы наблюдения уже сейчас способны распознать около 55 видов нарушений. ​

- Московский оперштаб разъяснил новые правила посещения ночных клубов

- В столице изменили правила продления льготных проездных из‑за пандемии. Продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетители столичных ночных клубов с 19 октября должны будут проходить регистрацию. На входе в заведение потребуется сканировать QR‑код либо отправлять СМС.

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.