РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства семнадцатиэтажного четырехсекционного жилого дома в поселке Пироговский городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Застройщиком выступает ООО «Инженер-инвест». На данный момент на объекте ведутся работы по монтажу монолитных стен и пилонов 11 этажа.

«Строительство объекта ведется согласно графику. Инспекторами проведено 10 плановых проверок, впереди еще одна. Прогнозируемая дата завершения строительства – первый квартал 2021 года», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Общая площадь здания – более 30 тысяч квадратных метров. Внутри будет находиться 336 квартир. Следить за строительством объектов можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».