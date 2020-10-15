РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Жители подмосковного Подольска смогут принять участие в конкурсе рисунков о здоровом питании до 1 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Управление Роспотребнадзора по Московской области в рамках информационной кампании федерального проекта «Здоровое питание» на официальном сайте создало специальный раздел, в котором размещается актуальная и проверенная информация, посвященная теме здорового питания.

«Кроме того, жителей Подольска приглашают принять участие в конкурсе рисунков на тему здорового питания. Свои работы необходимо выложить в социальной сети Instagram с хештегом #КонкурсЗдоровоепитаниеМО до 1 ноября. Итоги конкурса будут подведены 3 ноября 2020 года. Результаты конкурса и работы победителей будут размещены на официальном сайте и в социальной сети Instagram управления, победители будут награждены почетными грамотами», - говорится в сообщении.