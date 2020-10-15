РИАМО - 15 окт. С 19 октября приобрести билеты в театры и музеи Москвы, а также в иные культурные заведения столицы можно будет только онлайн, соответствующий приказ подписал руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

«Учреждениям культуры и иным организациям, подведомственным департаменту культуры Москвы, на период действия режима повышенной готовности обеспечить с 19 октября 2020 года реализацию билетов на посещение в зданиях или помещениях всех экспозиций и мероприятий, в том числе проводимых третьими лицами, исключительно в электронной форме», - говорится в документе.

Билеты должны продаваться онлайн таким образом, чтобы в автоматическом порядке обеспечить соблюдение социального дистанцирования в однопосадочное место слева, справа, впереди и позади от индивидуального посетителя или группы посетителей культурного учреждения.

В случае продажи билетов для крайних рядов и мест возле проходов социальной дистанцией считается полностью свободное от других посетителей пространство или расстояние от других посетителей не менее 1,5 метров.

В Москве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по Covid-19 усилили меры безопасности. Москвичам старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, нужно оставаться дома.

Также с 19 октября посещение ночных развлекательных заведений будет возможно только при условии регистрации по номеру телефона.

С начала пандемии в Москве зарегистрировали 347 946 случаев заражения коронавирусом, 268 423 пациента смогли победить болезнь. Также с начала пандемии скончались 5796 пациентов с подтвержденным Covid-19.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- Билеты в культурные учреждения Москвы временно можно будет купить только онлайн. При этом в учреждениях должны будут соблюдать соцдистанцию.

- Мобильные городские камеры не будут штрафовать москвичей за нарушение карантина. Стационарные комплексы наблюдения уже сейчас способны распознать около 55 видов нарушений. ​

- Московский оперштаб разъяснил новые правила посещения ночных клубов

- В столице изменили правила продления льготных проездных из‑за пандемии. Продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетители столичных ночных клубов с 19 октября должны будут проходить регистрацию. На входе в заведение потребуется сканировать QR‑код либо отправлять СМС.

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.