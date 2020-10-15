РИАМО - 15 окт. В столице с января по август в рамках специализированной медпомощи онкобольным провели 222 тысячи госпитализаций, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел Центр патологоанатомической диагностики и молекулярной генетики Городской клинической онкологической больницы №1 (Загородное шоссе, 18А).

«В период пандемии на систему здравоохранения легла огромная дополнительная нагрузка. Тем не менее, несмотря на все сложности, в этом году мы смогли не только сохранить, но и примерно на 40% нарастить объемы специализированной медицинской помощи по профилю «онкология», - отметил мэр.

Он уточнил, что в мегаполисе в этом году были продолжены работы по программам модернизации онкологической службы. Так, в городе создано шесть современных лабораторий для исследования опухолевых тканей и подбора таргетной терапии. А еще рабочие продолжают комплексный ремонт онкологической больницы №1.

По его словам, в Москве также реализуют и другие мероприятия по улучшению онкопомощи горожанам.

Также за восемь месяцев 2020 года в клиниках столицы число курсов лучевой терапии увеличилось с 5,3 тысячи до 6,4 тысячи (плюс 21%), химиотерапии – со 109 тысяч до 164 тысяч (плюс 51%).

А еще в каждом столичном многопрофильном онкоцентре (ГКБ №57 имени Д.Д. Плетнева, МКНЦ имени А.С. Логинова, МГОБ №62, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ №40, ГКОБ №1) была сделана суперсовременная патоморфологическая лаборатория. Все центры переоборудовали за два года. В них было закуплено свыше 300 единиц медизделий.